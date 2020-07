¿Le cuesta verla? Confesión de Marbelle sobre 'Amor sincero' conmovió a sus fans

View this post on Instagram

La cantante y actriz reveló que llora cada vez que ve un capítulo de ‘Amor Sincero’, novela que narra su historia de vida, dijo además que nunca la ha visto completa al aire. Marbelle aseguró que en los capítulos revive muchas cosas de su vida que le generan alegría, como ver actuando a su hija Rafaela. Amor Sincero fue grabada hace 10 años y se está emitiendo nuevamente por el Canal RCN todas las noches. #AmorSincero #Marbelle #CanalRCN #Cuarentena #Televisión #Novela @marbelle.oficial