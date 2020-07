En redes sociales reviven sensual escena de Zharick León en bata transparente en Pasión de gavilanes.

Por estos días, la novela vuelve a ser furor en el Canal Caracol.

Aunque la historia se grabó a comienzos de la década del 2000, sigue llamando la atención.

De hecho, es la más vista del momento, por encima de otras producciones de la competencia.

En la novela se destacaba el elenco, que atraía tanto a hombres como mujeres por igual.

La historia, cargada de pasión como su nombre lo dice, siempre se caracterizó por la sensualidad de sus escenas.

Una de ellas volvió a ser tema de conversación, pues aparece Zharick León con muy poca ropa.

En ese entonces, –aún hoy– la actriz era considerada sex symbol de la farándula nacional.

A través de dicho video, queda en evidencia el profesionalismo y compromiso de Zharick con su papel.

De ese entonces, Zharick León cuenta que le tocó trabajar duro para aprenderse coreografías y canciones.

El canto y el baile no eran su gran fuerte, pero practicó bastante para sacar dichas escenas adelante.

“Era la primera vez que actuaba, bailaba y cantaba, entonces me preparaba mucho. Yo no me dormía si no me aprendía la letra”, dijo la actriz para Noticias Caracol.

