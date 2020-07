Un video que se ha hecho viral en redes sacó a la luz la gran mentira de Pasión de gavilanes.

La mentira tiene que ver con Danna García, quien en la novela le da vida a Norma Elizondo.

Y es que, aunque en la novela la vemos como una mujer amante de los caballos y una experta a la hora de montarlos, lo cierto es que en la realidad no es así.

Danna reveló una pequeña "trampa" que hacía en las escenas para verse como una experta.

Sus confesiones quedaron grabadas en un video.

"Yo Norma Elizondo estoy acostumbrada a estar rodeada de caballos, me encantan y siempre los he montando desde chiquita, y bueno, son como parte de mi familia. En cambio Danna García… Tengo un pequeño trauma porque grabando una novela en México tuve un accidente y estuve hospitalizada una semana porque un caballo me cayó encima. Entonces para las escenas de caballos hemos tenido que utilizar unos truquillos".

El truco lo podrá ver en el siguiente video:

¡La gran mentira de Pasión de gavilanes que pocos sabían!

