Taliana Vargas revela cuál fue la verdadera ciudad donde se grabó 'Rafael Orozco'

View this post on Instagram

¿No hay mayor historia de amor que lo atrape a uno como las que nacen desde un buen vallenato, o no? . . Rafael Orozco , El Ídolo es prueba de ello…. hablamos con su protagonista @talianav para que nos contará un poco más de esta producción 😍 . . ¿Con cuál canción de Rafael Orozco se identifican más? . . . . . . #RafaelOrozco #TalianaVargas #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed