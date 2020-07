¿Lorna Cepeda tiene coronavirus? La actriz se sinceró y compartió el resultado de su prueba

View this post on Instagram

Hemos sacrificado el tiempo, el trabajo, las finanzas, el estudio, por el tema que la salud es lo primero, pero bendita sea mi suerte que me dio una amigdalitis, no tuve ningún síntoma raro, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni se me fue el sentido del olfato, ni se me fue el sentido del gusto, el tema es que me dio miedo, y me hice la pruebita del COVID, igual que mis pobres pelaos @marianopazcepeda y #nathanielpazcepeda que les tocó hacérsela también (aunque no lo crean estaban agradecidos) nos salió NEGATIVO Gracias a Dios , pero ahí les dejo pa que vean lo lindo que es hacerse esa pruebita! Se me fue esa amigdalitis a los 3 días!!! Pero igual me la tenía que hacer! Perdooonnnn por la pinta, los pelos de loca, y demás!