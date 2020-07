Guardó silencio, hasta ahora, y en sus redes Yaneth Waldman por fin reveló la verdad de su salida de RCN.

Muchas personas han comentado de su intempestiva salida, y ahora, luego de varios meses, por fin cuenta, ella misma, qué pasó.

Lo hizo en su Instagram, respondiendo las preguntas de sus seguidores.

"La verdad, me echaron, no se por qué, pero me echaron", dijo muerta de risa.

En medio de esas preguntas y respuestas confesó que no extraña la televisión, por lo menos ahora.

"Estoy feliz disfrutando a mis hijos, a mi marido, compartiendo cosas en redes sociales. No, estoy feliz, estoy dichosa y hay que dejar descansar a la gente".

Las confesiones de Yaneth podrá verlas en el siguiente video:

Yaneth Waldman por fin reveló la verdad de su salida de RCN

Cabe recordar que a comienzos de este año se anunció el final de El desayuno.

Su reemplazo fue Nuestra casa, y aunque varios presentadores de El desayuno llegaron al nuevo magazín, lo cierto es que Yaneth no, y eso molestó a varios televidentes.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: