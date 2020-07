El ataque de pánico que sufrió Yina Calderón en vivo por críticas a su imagen

Yina Calderón ha conseguido ser tendencia cada fin de semana con los en vivo que hace desde su cuenta de Instagram. Video de Yina Calderón cortándose el pelo en vivo.

Por polémicas, peleas y hasta por sus invitados, la exProtagonista de Novela, causa muchas y diversas reacciones.

Sin embargo, un episodio de estrés y lo que muchos tildan un ataque de pánico ante las crpiticas por su imagen, dejó al descubierto una situación nada agradable para ella misma.

En medio de un en vivo de su cuenta de Instagram, Calderón recibió críticas sobre su pelo. Esto la llevó a desatarse en furia y coger unas tijeras y trasquilarlo en vivo.

Todo esto sucedía mientras la gente se seguía burlando y hasta le decían que siguiera.

La mujer, que estaba acompañada por dos hombres, fue detenida, mientras cortaba su pelo, con movimientos erráticos y en un notorio acto de desespero.

"Mírelo cómo se cae. En este país uno tiene que ser como ustedes digan, uno no puede ser… No,marica, me cansé. Tanta crítica, que noles gusta mi pelo. Estoy cansada de la crítica, que no les gusta una cosa y no les gusta la otra", fueron las palabras de la empresaria.

Mientras se lo cortaba, sus seguidores la retaban a que siguiera en lo que se evidenció que fue un acto de desesperación.

Comentarios en redes sociales apuntan a que esta situación fue empujada por las críticas constantes a su apariencia física, ya sean sus cirugías o cómo se ve.

Esto, evidentemente la empujó al desespero y es evidente que pide que nadie opine por cómo se ve, ni sus decisiones estéticas.

Este es el Video de Yina Calderón cortándose el pelo en vivo: