(VIDEO) Paola Rey y Juan Alfonso Baptista confesaron cómo fue grabar una de sus escenas íntimas.

View this post on Instagram

#ExcuseMe Tremenda confesión: la próxima semana inicia ‘Pasión de Gavilanes’ y dos de sus protagonistas nos contaron de una anécdota inolvidable. . . @paolareyactriz y @juanbaptistad fueron vistos desnudos por un colegio. . . ¡Qué pena! Los gajes del oficio. . . . . #LaRed #PasionDeGavilanes #CaracolTv