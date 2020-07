Internautas aseguran que es una respuesta para el en vivo que hizo con Alejandra Azcarate. ¿Le respondió a Lina Tejeiro? Mensaje de Andy Rivera da de qué hablar en redes sociales.

En pasados días la actriz, Lina Tejeiro, habló de lo que aún siente por el cantante en un live que realizó junto a la comediante, Alejandra Azcarate.

Según le contó a la humorista, se arrepiente de haber iniciado una relación con Norman Capuozzo.

En ese momento, ella intentó olvidar a Andy, pero lo cierto es que no lo consiguió.

Después se dieron otra oportunidad, pero no funcionó. De hecho, Lina admitió que lo ha buscado, pues le gustaría reconciliarse con él, pero él no le hace caso.

"Yo ya intenté, hice y deshice. Ya agoté todos los recursos, ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter, Snapchat, Hi 5, he usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta. Yo ya no puedo seguir intentando más", dijo.

Pues después de las declaraciones de Tejeito, Andy Rivera envió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter, que muchos aseguran que es la respuesta a la actriz.

"Prefiero mil veces que se lleven una impresión equivocada sobre mi forma de ser, antes que poner en mi boca el nombre de una mujer sólo por “quedar bien”", fue parte del mensaje del cantante.

Prefiero mil veces que se lleven una impresión equivocada sobre mi forma de ser, antes que poner en mi boca el nombre de una mujer sólo por “quedar bien” … Q cualquier bala caiga sobre mi reputación antes que desnudar los sentimientos y la intimidad de una dama. — Andy Rivera (@AndyRivera_) July 1, 2020

