"Fui sometida a una intervención de urgencia": revelación de Mónica Rodríguez sorprendió a sus seguidores

AGRADECER a Dios, a la vida, al espacio, a lo que uds quieran… por lo que tenemos y por lo que no… por los días y las noches… rogando por nuevas oportunidades para poder valorar nuestro mundo, nuestros espacios, los árboles, los paisajes, los atardeceres, por volver a sentir la tierra, la arena, el mar, el pasto en nuestros pies o en nuestras manos… no volvamos a lo mismo. Alcemos nuestra mirada y disfrutemos de nuestro entorno, de quienes nos rodean. Miremos el mundo con respeto, vivamos Hoy y agradezcamos que aún tenemos la oportunidad de poder construir un mejor mañana, por nosotros, por los demás ❤️ . . Linda noche 🌙⭐️💫 #GraciasDios 🙏🏼❤️ #tbt