'Monsieur Periné Filarmónico': un homenaje al servicio médico en Bogotá

@monsieurperine – Llegó el momento de compartir juntos este concierto totalmente nuevo que hemos trabajado con muchísimo amor y esfuerzo junto a la @filarmonibogota. Queremos elevar nuestro canto para agradecer a todo el personal médico que está luchando con su vida para salvar vidas en esta pandemia. Desde sus casas podrán conectarse este sábado 4 de julio a las 4 de la tarde a través de nuestro canal de #Youtube y en www.eltiempo.com. Una vez más, esperamos llenar sus vidas de esperanza, de amor y de libertad. ¡Nos vemos pronto para celebrar! 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 #MonsieurPerinéFilarmónico #GraciasMédicos 🎶