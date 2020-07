¡Lo que muchos esperaban! La Liendra confirmó el fin de su relación con Luisa Castro

View this post on Instagram

¡Por fin! 🤯. . La Liendra hizo oficial su ruptura con Luisa Castro💔. . El instagrammer aseguró que la decisión fue en mutuo acuerdo y que no hubo ninguna infidelidad de por medio😱. . Asimismo, confesó que se irá a vivir a otra ciudad en busca de nuevos sueños🤩. . . . #laliendra #laliendraa #luisacastro #luisacastro1585 #luisacastroylaliendra #laliendrayluisacastro #pereira #medellin #bogota #rechismes