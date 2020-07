Las imágenes preocuparon, además de que desapareció de las redes por varias horas. Por eso, Greeicy habla de su salud luego del video en camilla y anestesiada.

Y es que la cantante colombiana subió a su Instagram un video en el que se le podía ver en una camilla y bastante adormilada.

De acuerdo con la cantante, estaba bastante anestesiada en medio de un procedimiento.

"TRANQUILOS, justo hoy tenía que hacerme un chequeo importante en el colon y me anestesiaron… La verdad no me acuerdo de nada de esto pero @mikebahia me grabó y creo que no hay mejor video de invitación para que escuchen hoy #losconsejos".

Greeicy habla de su salud luego del video en camilla y anestesiada

Y aunque pidió tranquilidad, lo cierto es que sus seguidores mostraron su preocupación, ya que además de eso, Greeicy estuvo muy perdida de las redes durante este día.

Por eso, reapareció en un par de historias de Instagram, asegurando que la anestesia la dejó bastante dormida, por eso prefirió descansar durante todo el día.

"De hecho llegué a mi casa a almorzar, luchando con el sueño, pero ya volví. No me acuerdo de nada. Mike me dijo que dije muchas barbaridades".

Greeicy reaparece luego del video en camilla y anestesiada… pic.twitter.com/55p6bJrKNN — @lacatrina (@LaCatrina21) July 2, 2020

Greeicy reaparece luego del video en camilla y anestesiada… (2) pic.twitter.com/fCWB3IfKkv — @lacatrina (@LaCatrina21) July 2, 2020

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: