'Planeta o plástico': la maratón de NatGeo para repensar el uso de plásticos

"Existen muchos productos hechos de plástico que usamos y tiramos a diario. Solo un pequeño porcentaje se recicla mientras que gran parte de nuestros desperdicios plásticos encuentran su camino hasta llegar a los océanos, donde navegan a través de las corrientes marinas hasta encallar en diferentes playas y costas del mundo. #LoQueHacesCuenta: es indispensable sustituir estos materiales por alternativas biodegradables" 💛Este viernes es el #DíaDelMedioambiente y por eso, en nuestras historias te dejamos un verdadero o falso para entender el impacto que tienen en él los plásticos de un solo uso 📸 @alfredoblasquez 📍Xcalak, México