'I'll Be Gone in the Dark': la historia de un asesino sin rostro que debe conocer

"Sentí una presencia a mi lado y levanté la mirada, y entonces sentí un cuchillo en mi garganta. Me dijo: 'si gritas o te mueves te clavaré este cuchillo en la garganta y me iré en la oscuridad"". Como esta, son varias las frases de terror que escuchará a lo largo de I’ll Be Gone in the Dark, la nueva serie de documental de HBO, inspirada en el libro (con el mismo título), y la fascinante obsesión de Michelle McNamara, su creadora.

Michelle siempre fue una apasionada por la escritura y una amante de todo lo relacionado a los asesinos seriales. Comenzó haciendo investigaciones a través de internet y más tarde su interés la llevó a hacer búsquedas de campo. Michelle sintió la necesidad de ir a los lugares de los ataques, de las desapariciones, y fue entonces cuando se dio cuenta que tenía habilidades para conectar detalles que para otros simplemente pasaban desapercibidos.

La televisión, el punto de partida de su fascinación

La vida de esta escritora cambió para siempre luego de ver un programa de E! que hablaba de un asesino y un violador en serie que aterrorizó a una parte de California a finales de los años 70 y comienzos de los 80, y que fue responsable por 50 invasiones residenciales con violaciones sexuales y 12 asesinatos. Un victimario que primero fue llamado 'East Area Rapist' y 'Original Night Stalker', y que finalmente, gracias McNamara, fue denominado como el 'asesino de Golden State'.

"Era una excelente investigadora, pero como todos tenía sus días, y tenía episodios de depresión al ver que no podía revelar el misterio", Patton Oswalt, esposo de Michelle.

Esta serie documental cuenta con gran material de voz y video de Michelle, quien falleció antes de ver su libro finalizado, y justamente es ella quien revela detalles sobre cómo conoció a este asesino y su fascinación, pues pocos lo conocían y sabían el daño tan inmenso que había causado.

"Creo que justamente la fascinación de Michelle no tenía tanto que ver con el criminal como tal, sino con el deseo de atraparlo, con el deseo de justicia, con el deseo de poder ayudar a las víctimas a ponerle un rostro a quien les hizo tanto daño", le contó a Publimetro Patton Oswalt, esposo de Michelle, y también uno de los productores ejecutivos de la serie.

La producción indaga y sigue cada uno de los pasos que dio la escritora para conocer a este sujeto. Un camino que comenzó en internet, siguió con la lectura del libro Sudden Terror, continuó con la búsqueda de personas cercanas al tema y la lectura de documentos oficiales entregados por las autoridades, y finalmente llegó a California, para ver por sus propios ojos los lugares donde ocurrieron los hechos y entrevistar a las víctimas.

"No recuerdo bien su nombre, pero se encontrarán con el caso de una mujer que peleó con su mamá y salió de la casa. Por eso ella se salvó del ataque, pero su madre fue asesinada. Y han pasado tantos años, pero ella sigue preguntándose por qué. Fue una de las historias que más me conmovió, sin duda", agrega Patton.

La Michelle de carne y hueso

Esta escritora, además de ser una excelente investigadora, también era una gran esposa, amiga y mamá. Por eso, esta producción no deja de lado los momentos más hermosos e importantes de su vida, como por ejemplo, la graciosa manera en que empezó su relación con Patton Oswalt, y el nacimiento de Alice, su hija, uno de los sueños que siempre quiso cumplir.

Michelle murió mientras dormía, dos años antes de que el presunto asesino, que tendrá que averiguar viendo este documental, apareciera y aceptara los cargos por los atroces crímenes. Así que de cierta manera, esta producción es un homenaje a su trabajo, con el que no quería ser famosa, simplemente encontrar la verdad.

"Queríamos continuar con su legado, con su investigación, por eso decidimos hacer esta producción. Su historia merece ser contada", concluye Liz Garbus, directora de I’ll Be Gone in the Dark.

True Crime Diary: el comienzo de todo

La pasión que terminó plasmada en un libro, empezó siendo escrita en el blog de Michelle: True Crime Diary, una página que podría visitar a la par que ve este documental. "Para nosotros era muy importante hablar de su blog al comienzo de la serie porque fue el inicio de todo. Claro, muchos podrían hablar de asesinos en serie, pero ella era diferente porque tenía un lenguaje especial para hablar de los casos, era real, pero no grotesca. La gente le creía y se sentía cercano a ella. Desde ahí se notaba el don que tenía para investigar", contó Liz Garbus.

Cortesía

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: