"Se fue de 25 años… tenía tantos sueños", se escuchó en televisión este fin de semana, y es que participante de Yo me llamo perdió a su hermano de forma trágica y contó detalles de su muerte.

Se trata de Óscar Toro, quien en el reality le dio vida a Espinoza Paz.

Y aunque no se convirtió en el ganador, sí fue uno de los consentidos por los televidentes y los jurados.

No obstante, los últimos días no han sido nada fáciles para el imitador y cantante, pues su hermano falleció de forma repentina. Y solo tenía 25 años.

El joven falleció por cuenta de un ataque epiléptico.

"El 10 de mayo recibí la noticia, al parecer, como que le dio y se ahogó él mismo. No pensamos que iba a ser tan grave la cosa. Yo tengo grabado ese momento en que mi papá me llamó y me dio la noticia. Lo tengo grabado con pánico", reveló en medio de una entrevista con La Red de Caracol.

El joven sufría de ataques que se fueron haciendo cada vez más agudos y difíciles de tratar.

"Para mi mamá fue terrible porque justamente estaba esperando su llamada para felicitarla por su día y la llamaron para darle la noticia, así que fue tremendo".

Las confesiones del cantante podrá verlas en el siguiente video:

