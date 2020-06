Laura Acuña le envió un mensaje a su "angelito", que falleció con apenas 10 días de nacida

View this post on Instagram

Mi princesa hermosa, hoy como siempre desde hace 12 años vives en mi corazón. Debo entender que solo necesitabas 10 días para cumplir tu misión en esta vida mi Ángel hermosa… pero cuanto me cuesta no ser egoísta y no desear con el alma que hoy pudiera estar a tu lado, abrazarte y darte muchos besos, mirarte a los ojos , sostener tus hermosas manos y decirte cuanto te amo …. siempre vivirás en mi corazón …y mi alma estará ligada a la tuya hasta que nos volvamos a encontrar. Feliz cumple mi Sarita hermosa .. Ta Amo hasta siempre mi muñeca hermosa !!! 😘