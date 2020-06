(VIDEO) Yina Calderón y Manuela Gómez se besan en medio de una fiesta en plena cuarentena.

View this post on Instagram

Yina Calderón besó a Manuela Gómez en su reciente ‘putifiesta’🤯. . ¡En Vivo completo en nuestro canal de YouTube! Enlace en nuestra biografía🤩. . . . #yinacalderon #manuelagomez #besodeyinacalderonymanuelagomez #putifiesta #medellin #colombia