¿Maluma inclumplió millonario contrato? Famoso empresario lo denunció y exige de vuelta su dinero. El cantante de reguetón acudirá a sus abogados.

Maluma fue denunciado por un empresario británico. El sujeto asegura que le adelantó un dinero al cantante para cantar en su boda, lo cual nunca sucedió, según el portal TMZ.

Richard Caring, propietario de los clubes Soho House y los restaurantes The Ivy, defiende en su demanda que Maluma y su equipo exigieron un millón de dólares.

Esto sería el doble de lo acordado inicialmente, pero además Caring indica que no le han devuelto los 375.000 dólares que asegura haber pagado como entrada.

"Por ser un asunto legal, al momento no emitiremos comentario al respecto", dijeron a EFE los representantes de Maluma.

Según TMZ, Caring quiso contratar a Maluma para su boda ya que su prometida es fanática suya.

La ceremonia se iba a celebrar en República Dominicana el 7 de noviembre de 2019, pero posteriormente fue aplazada a junio de 2020 en Roma.

Maluma Sued By SoHo House Owner Over Alleged Attempt to Extort $1 Million https://t.co/gQsQN9yHNi

— TMZ (@TMZ) June 25, 2020