Arrancó el Festival de Teatro Alternativo (FESTA), que este año será virtual

View this post on Instagram

🎭 Nueva Programación General . Festival de Teatro Alternativo #FESTA🎭 del 26 de junio al 05 de julio 🎊 . Durante 10 días de manera gratuita, disfrutarás de: . 🎭 HOMENAJE AL MAESTRO SANTIAGO GARCÍA . 📣 Video Teatro, Video Danza, Video Performance, Video Lecturas Dramáticas, Radio Teatro . Talleres y Encuentros 🌎 . 🎟Contenido disponible el día del evento por 24 horas en nuestra página web. Hora Colombia 🇨🇴 (12:00 a.m. – 11:59p.m.) . #PreparaTuAlma #PreparaTuCuerpo #CCT50Años #PrográmateconelFESTA🎭 @idartes @mincultura @confiarcooperativa @laudestereo @publimetrocol @radionicafm @radionacionalco @cuadrolegal @canalzoom . . 🎟️#bogota #teatrocolombiano #festival #teatro #FestivaldeTeatroAlternativo #artesescenicas #gruposnacionales #gruposinternacionales #fiestateatral #junio #alternativo #arte #2020 #imperdible