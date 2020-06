Actor de 'Pasión de gavilanes' sufrió grave accidente grabando la novela, pero lo reveló años después

View this post on Instagram

Me esta brotando esta primavera con hilos verdes y telas suaves. Con palabras de golondrinas y manzanas que aun son flores. Me esta retando esta primavera a buscar hogares de jasmin y a darle caricias al rostro del viento. Hago todo lo que pide, sin apresurarme, pero sobre todo para darle la certidumbre de su eternidad.