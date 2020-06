Llega a OnDirectv un documental sobre infidelidades y escándalos de la realeza británica

Con varias imágenes del pasado y testimonios de expertos y cercanos a la familia real, The Royal Family: Affairs and Infidelities, navega por los matrimonios de la realeza británica, que a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no han sido el perfecto cuento de hadas. El documental será estrenado el próximo lunes 29 de junio, a las 11:00 p.m., por OnDirectv.

Publimetro tuvo acceso a esta producción en la que los primeros minutos están dedicados a la princesa Diana y a su matrimonio con el príncipe Carlos. Una boda que millones de personas en el mundo presenciaron y que muchos catalogaron como el evento del año y la pareja del momento.

Sin embargo, a pesar de que Diana era fotografiada y perseguida a diario por los famosos paparazzis, lo cierto es que la princesa de Gales tenía varios secretos, y uno de ellos tenía que ver con su relación clandestina con James Hewitt, Oficial de Caballería del Ejército Británico.

Justamente, la atracción por la pareja se dio gracias a los caballos, y es que James se convirtió en el profesor de equitación de Diana, y fue entonces cuando comenzó la tórrida relación. Su romance fue bastante largo, y casi diez años después, fue el mismo James quien habló de la infidelidad en las páginas del libro La princesa enamorada.

“El romance entre Diana y James Hewitt fue un secreto por varios años, pero su eventual confirmación generó vergüenza y grandes daños en la realeza”, asegura el documental.

“James decide colaborar con Anna Pasternak hablando de la relación y Diana quedó perpleja. Ella realmente quería matarlo”, cuenta en el documental Ingrid Seward, editora de la revista Majesty. Y es que el libro, además de las palabras de James, también contaba con una serie de cartas muy románticas que Diana le había escrito.

Aunque varios minutos están dedicados a este romance, lo cierto es que el documental también revela otras importantes historias de infidelidades y romances como el de Carlos con Camila, y también, la relación de la princesa Margarita con el coronel Peter Townsend, de quien se enamoró profundamente pero con quien no pudo llegar al altar porque “no estaba su altura”.

44 minutos dura este documental que también podrá ser visto en la plataforma de streaming Directv Go.

