Nostálgico y doloroso mensaje de Vanessa de la Torre les rompió el corazón a sus seguidores

Mi papá -el mejor papá mundo- y la mejor paella del mundo. Hace más de una década en Washington donde yo vivía. Él me visitaba. Y madrugaba a cocinar. Luego nos perdíamos en museos, parques y picnics y terminábamos el día tomando vino y -otra vez- cocinando. Yo sí que tuve un gran padre. Se leía desde Colombia los 5, 6 libros que yo me tenía que leer en la Maestría cada semana y los domingos los discutíamos por skype. Me asesoraba y ayudaba con los papers y si alguna vez le dije que no sabía qué escribir, no tenía inconveniente en comenzar a escribirlo él. No me vió graduándome, no conoció a mis hijas, ni leyó mi primer libro. Estaría encerrado leyendo y cocinando en estos tiempos de pandemia y seguramente tendría la frase precisa para describir el momento y para calmar las angustias que todos estamos viviendo. Lo extraño todos los días, ya no desgarrada porque he ido aprendiendo a lidiar con los dolores inauditos. Lo extraño con la dicha haberlo tenido y con la melancolía de lo que no se pudo. Pero lo extraño con la satisfacción de tener a mi mamá que llena tantos vacíos y a quien quiero abrazar apenas pase este tiempo horroroso.