"El misterio es el verdadero protagonista de 'The Blacklist'": James Spader

Este jueves AXN presentará el final de la séptima temporada de The Blacklist, una producción que ha sabido conectar a los televidentes gracias al misterio de su trama, pero sobre todo, los secretos de su protagonista, Raymond Reddington, interpretado por James Spader.

"Si el misterio conecta tanto con los televidentes es porque la vida misma está hecha de misterios. Con esto me refiero a que nunca sabemos qué pasará mañana, y justamente, esa sensación de incertidumbre sobre el futuro, se convierte en un motor para levantarse cada día y saber que nos deparan las siguientes 24 horas", le contó James a Publimetro.

El actor estadounidense agrega que: "Es por eso que hemos querido mantener en secreto varios aspectos de la vida de Reddington. Créanme, yo también quisiera saber qué le va a pasar a futuro, pero hay aspectos que ni yo mismo sé".

Raymond Reddington ha sufrido varios cambios a lo largo de la serie, que ya lleva siete años al aire. Sin duda, para este hombre no fue fácil pasar de ser un criminal a terminar colaborando con el FBI para atrapar a los delincuentes y terroristas más poderosos del mundo, y aunque en las últimas temporadas lo habíamos visto más tranquilo y conectado con su realidad y con el romance, lo cierto es que en los últimos episodios volvió a su dimensión oscura. Por eso, James les pidió disculpas a los televidentes.

"Yo sé, volvieron a ver un cambio radical que tal vez no se esperaban, porque Raymond ha vuelto a sacar a flote su lado oscuro. No obstante, quiero decirles que ha pasado por una gran cantidad de dificultades y conflictos, así que no puede ser el mismo de antes. Y la verdad, es que le esperan cosas más terribles. De una vez me disculpo por las decisiones que tomará a futuro".

En cuanto al final de la serie, sobre el que muchos televidentes le preguntan a diario, James asegura que habla constantemente con los escritores sobre lo que podría llegar a pasar. Y aunque no habla de una fecha o una temporada, asegura que: "conozco a grandes rasgos como terminará todo".

"Sí, Raymond Reddington es un criminal, pero al igual que todos los seres humanos tiene un lado sensible. Sin embargo, debo confesar que a veces me sorprende que sea tan compasivo", James Spader.

La crisis de The Blacklist en medio de la pandemia

Por ahora, más allá del desenlace de toda la historia, es importante hablar del final de esta séptima temporada que casi no ve la luz. De seguro debe de saber que la última temporada comenzó a emitirse a comienzos de este año, sin saber que la pandemia por el coronavirus detendría sus planes. Y lamentablemente, la producción no alcanzó a grabar su último episodio y tuvo que mandar a todo su equipo a casa.

Luego de darle muchas vueltas a la situación, el equipo concluyó que la mejor idea para hacer este último episodio era a través de la animación. El creador de la serie, Jon Bokenkamp, siempre ha dicho que ​​las novelas ilustradas y los cómics comparten ADN con The Blacklist, y de esa idea, surgió todo el plan para crear un capítulo animado.

Así que los televidentes verán, en menos de una hora, todo el esfuerzo para lograr unir lo real con lo animado, creado principalmente en Londres en coordinación a larga distancia con los productores del programa.

En cuanto a lo que verán los televidentes, en este capítulo se encontrarán con la investigación a un contador que trabaja para delincuentes. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) debe tomar una decisión trascendental. ¿Será que está lista para pasar al lado oscuro y dejar atrás a Red?

