Actrices de 'La venganza de Analía' hablaron sobre el beso que se dieron y las reacciones de rechazo

Darle visibilidad una situación como estas en la televisión colombiana en horario prime donde dos mujeres se dan un beso por mutuo y genuino gusto merece un aplauso . Gracias CMO producciones , canal caracol , y a todos los que hicieron posible esta historia de amor. Gracias a mi colega y amiga @cuervocarolina por su profesionalismo y a toda Colombia por sus mensajes buena onda y de apoyo hacia la comunidad lgbti. Esto es un gran avance hacia la normalización de las relaciones humanas porque al fin y al cabo amor es amor. No podemos seguir normalizando situaciones como el maltrato físico y psicológico y la corrupción en nuestra vida y nuestras pantallas y seguir discriminando relaciones humanas sólo por pertenecer al mismo sexo . Inclusión . Normalización . Igualdad de derechos. Gracias Colombia ! 🙌🏻 @cmoproduccionessas @caracoltv @lavenganzadeanalia 🎬 #loveislove