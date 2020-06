¿Trino de Andy Rivera es una indirecta, muy directa, para Lina Tejeiro? Eso se preguntaron sus seguidores luego de leer el corto, pero contundente mensaje.

Y es que luego de conocerse que la pareja se quiere, pero no está en planes de regresar, el cantante sorprendió con un corto, pero concreto mensaje en Twitter.

“Siempre la oficial será, eso nunca cambiará”, aseguró, y muchos afirmaron que se trató de una indirecta para Lina.

Tanto así, que varios no dudaron en etiquetar a la actriz para que se diera cuenta de lo que escribió.

Pero, por obvias razones, Lina no respondió al trino y a los comentarios.

Siempre la oficial será, eso nunca cambiará. — Andy Rivera (@AndyRivera_) June 13, 2020

Cabe recordar que hace unas semanas Lina dio de qué hablar por un live en el que habló de su ruptura con Andy, y de su intento por volver, que por ahora, no cuaja.

“Terminamos un día. Un día nos dejamos de hablar. ¿Por qué nos dejamos de hablar? Porque él estaba de viaje y me omitió una información, que estaba con ciertas personas. Yo me enteré, discutimos por esa estupidez, nos dejamos de hablar y ya. ¿Yo por qué me enojé? Porque omitir algo para mí es como esconder información, como que estás escondiendo algo que estás haciendo”.

