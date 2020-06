Los Óscar se posponen por el coronavirus, conozca la nueva fecha de la ceremonia. Hoy lunes se decidió la nueva fecha de esta premiación.

Dada la situación a nivel mundial, más de uno se preguntaría cuándo serán los Óscar 2021.

La noticia de la nueva fecha de los Premios Óscar toma a varios por sorpresa, pero también con alivio.

La ceremonia de entrega de la 93 edición de los Óscar se celebrará el 25 de abril de 2021 por la pandemia.

Los nominados en las categorías se anunciarán el 15 de marzo de 2021.

Mientras tanto, el plazo para ser candidato no se terminará en 2020. El cierre de cines y los atrasos de grandes estrenos han llevado a ampliarlo hasta el 28 de febrero del próximo año, día en el que se iba a celebrar la gala originalmente.

"Durante más de un siglo, las películas han jugado un papel importante para consolarnos, inspirarnos y entretenernos en los momentos más oscuros. Ciertamente lo han hecho este año. Nuestra esperanza al extender el período es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y lanzar sus películas sin ser penalizados por algo que está fuera del control de nadie", dijo en un comunicado el presidente de la institución, David Rubin.

Tradicionalmente, una película tenía que estrenarse durante el año natural que precede a la gala (esto es, que se vea en 2020 para poder estar en la ceremonia de 2021).

Pero con los cines cerrados en prácticamente todo el mundo y la mayoría de estrenos aplazados, podrán competir cintas lanzadas en 2021.

A este cambio se suma la excepción, aprobada anteriormente, que permitirá que los filmes que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatos con una distribución a través de internet, un movimiento muy importante para una institución que siempre ha defendido la exhibición teatral.

No es la primera vez que los Óscar retrasan su ceremonia, ya que también se aplazaron las ediciones de 1938 (por una inundación en Los Ángeles), de 1968 (por el asesinato de Martin Luther King) y de 1981 (por el intento de asesinato del entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan).

Además, en las décadas de 1960 y 1970 la gala solía organizarse en abril y no en febrero, como en las últimas décadas.

