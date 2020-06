Exnovio de Daniella Álvarez reveló lo primero que le dijo la presentadora al salir de cirugía. La expareja conserva una buena relación.

la ex-Señorita Colombia fue operada por un tumor estomacal.

La cirugía, inevitablemente, afectó su vena aorta, y con ella la circulación de unas de sus piernas.

Lastimosamente, todo esto llevó a que decidieran que era mejor amputarle la pierna por encima de la rodilla.

En este difícil proceso, la exreina ha estado acompañada de su familia cercana. Sin embargo, llama la atención la presencia de Lenard Vanderaa, actor español y exnovio de Daniella.

Aunque pueda parecer poco común, esta expareja conservó una excelente amistad, y él le ha demostrado su cariño y apoyo en este momento.

Al salir de su cirugía, Daniella le expresó que no se sentía. “Lo primero que Dani me ha dicho al salir de su cirugía es 'yo no me pregunto por qué me ha tocado a mí y por qué no me iba a tocar a mí y si a otra persona. Yo lo que sé es que me voy a recuperar y voy a volver a bailar champeta', compartió Lenard en su cuenta de Instagram.

También, en una publicación reciente, compartió una foto con ella donde admiró su resiliencia.

"Gracias por enseñarme tanto cada día. Estoy escribiendo estas palabras a tu lado, 24 horas después de tu cirugía y eres tú la que lleva todo el día gastando bromas. Hay cosas que nunca cambian, y tú eres la de la alegría.

Exnovio de Daniella Álvarez reveló lo primero que le dijo la presentadora al salir de cirugía

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar