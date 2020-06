En redes sociales ha sido duramente criticada por la apariencia de sus nalgas. ¿Se volverá a operar los glúteos? Yina Calderón habló sobre la posibilidad de una nueva cirugía estética.

La polémica influencer y empresaria, Yina Calderón, suele dar de qué hablar con sus declaraciones.

En una reciente entrevista que dio para el programa de entretenimiento, Lo Sé Todo, Yina habló del comentado tema en redes sociales, sus glúteos.

La empresaria habló sobre la posibilidad que hay de realizarse una nueva cirugía en sus nalgas.

Reveló que no se realizaría una cirugía de levantamiento y que se acepta tal y como está. ¿La razón? Aunque ganas no le faltarían, dice que no lo hace por la cicatriz que le quedaría.

"No me someteré a la cirugía por evitar la cicatriz que va de lado a lado. Por eso decidí hacerme el tatuaje", manifestó ante las cámaras del programa.

Aunque ha sido duramente criticada, la influencer aseguró que acepta su cola tal y como está y que de hecho le gusta.

Yina Calderón no se hará levantamiento de glúteos pic.twitter.com/07xm4g72tp — Pille pues (@PuesPille) June 14, 2020

