La verdadera razón por la que Jéssica Cediel no se quiso casar... ¡Y con dos hombres!

A pesar de dos relaciones y dos compromisos, dijo no. Y ahora, con el panorama más tranquilo, se conoce la verdadera razón por la que Jéssica Cediel no se quiso casar.

En medio de una entrevista con Andrés Wilches para AutoStar TV, reveló detalles de sus compromisos fallidos.

El primero fue con Leo Sierra y el segundo con Mack Roesch.

A ambos les dijo que sí, pero finalmente no se casó con ninguno.

Y justamente, en esta conversación, reveló las verdaderas razones por las que no llegó al altar.

"Simplemente eran las personas que Dios no tenía para mi vida. De cada relación se aprendió. En la primera relación pasaron ciertas cosas que no me llenaban para una relación a futuro", dijo.

Y agregó que: "En la segunda creo que fue una relación apresurada en la que no nos conocimos lo suficiente. Fue muy turbulento, y para mí muy vulnerable porque me proponen matrimonio en medio de una cirugía, a tres días de estar vuelta nada física y psicológicamente".

Las confesiones de Jéssica podrá verlas en el siguiente video desde el minuto 5:51:

