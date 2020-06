A pesar de los problemas, Jessica Cediel revela cómo la afectó la muerte de Jota Mario hace un año. La presentadora hizo parte de Muy buenos días por un tiempo.

Hace un año, la familia de Jota Mario Valencia recibía una dura y abrupta noticia.

El presentador había tenido un derrame cerebral, por lo cual fue internado de emergencia en un hospital de Cartagena.

Allí duró alrededor de una semana, y falleció.

En su momento, varias estrellas de la farándula reaccionaron al hecho, pero Jessica Cediel no dijo mucho en ese instante.

Pues bien, ahora Andrés Wilches le volvió a tocar el tema en entrevista para AutoStar Tv.

En dicha conversación, Jessica admitió que habían tenido diferencias, pero aun así había llorado, pues para entonces ya lo había perdonado.

"Fue duro porque fue una persona a quien le aprendí mucho profesionalmente. Fue una persona que me ayudó a formarme mucho. No me la creía, me puse a llorar. Yo sé que hubo mucha gente que me atacó porque en algún momento tuvimos una circunstancia, pero ante los ojos de Dios todas las cosas son nuevas y cuando se perdona, se perdona. Borrón y cuenta nueva. Me acuerdo todavía y, ¡ay! No la creo", dijo Jéssica.



