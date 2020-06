Un concierto virtual para apoyar al Amazonas, este domingo

View this post on Instagram

Este domingo (14 de junio) @unbosqueencantado hará un concierto virtual para apoyar a S.O.S Leticia! Canten, disfruten y de paso apoyan a los pobladores de nuestro Amazonas. . . Domigo 14 de junio. / 11am hora Colombia / Valor $25.000 pesos col 20% de la boletería apoyará a S.O.S Leticia Amazonas .:. . Para recibir el link de ingreso al concierto envía una foto de la transferencia a este WhatssApp +573054409023 . El aporte lo puedes hacer a través de : . .✨Daviplata o Nequi con el celular : 3114898857 .✨ Davivienda ahorros 006700167247 – Tatiana Samper – cc 52453141 .✨ Bancolombia ahorros 20034987960 – Camila Rivera – cc 52255956 .✨ PayPal: [email protected] @danielroamusico @tatisamper @camilonga @unbosqueencantado #conciertovirtual #musicaparalafamilia