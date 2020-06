"'Mundo paralelo' está dedicado a los simples, pero grandes placeres de la vida": Monsieur Periné

Mundo paralelo nació hace un año, en medio de unos días de descanso…

Catalina: La verdad es que nosotros nos la pasamos todo el tiempo, casi la mayoría del año, fuera de Colombia girando y trabajando mucho, así que aprovechando esos días libres en Bogotá, nos pusimos con unos amigos a hacer música y a escribir canciones. Y en ese momento hablábamos de nuestro estilo de vida y que el haber elegido la música es en definitiva, vivir en un mundo paralelo. Y justamente empezamos a escribir sobre eso, y que uno de los aprendizajes que nos ha dejado la carrera tiene que ver con disfrutar los placeres cotidianos y simples, pero al mismo tiempo, mágicos y maravillosos que nos da la vida cada día. De eso trata Mundo paralelo.

En ese sentido, ¿cuáles son para ustedes esos simples, pero grandes placeres de la vida?

Catalina: Disfrutar la naturaleza en cualquier espacio, por ejemplo, mientras se está acostado en un parque, o ver el sol a través de la ventana de un hotel y sentirlo en la piel. También está en la lista el poder encontrar tantos amigos y tanta gente que nos recibe como si fuéramos la familia y tomarse un café en buena compañía. Y claro, a todo eso hay que sumar el reencontrarse con la familia después de cada viaje y el poder acariciar al perro.

La canción habla de placeres simples, del día a día, casi perfecta para el tiempo que estamos viviendo. ¿La decisión de lanzarla en este momento se dio por la situación que está pasando el mundo, o simplemente ya lo tenían planeado así?

Santiago: Jamás pensamos que esto iba a pesar, la verdad es que comenzamos a entender un poco la situación cuando nos cancelaron un concierto que teníamos en Japón en marzo. Nosotros ya teníamos organizada una gira que se iba a llamar Mundo paralelo, pero por obvias razones tuvimos que cancelarla. Y con todo esto quiero decir que jamás pensamos este tema como "la canción para la cuarentena", fue una extraña coincidencia y nada fue planeado. De hecho alcanzamos a hacer el video dos semanas antes de que todo se cerrara.

Hablando del video, ¿qué nos pueden decir de las imágenes que acompañan este tema?

Catalina: Mundo paralelo tiene un mensaje muy contundente y muy claro, entonces no había que inventarse un camino diferente para plasmar la canción en un video. Y lo que realmente queríamos era poder retratar la cotidianidad de una persona que encuentra magia en esos placeres sencillos de su vida, y por eso elegimos hacerlo así, en un barrio muy bogotano, pero que al mismo tiempo pudiera ser cualquier barrio de cualquier ciudad latina o del mundo.

En cuanto al espacio de la casa, que también aparece en el video, es muy similar al nuestro y lo que quisimos fue traer un poco lo que a nosotros nos genera bienestar de nuestro espacio como lo son las plantas, los recuerdos, los colores y el perrito, (porque yo tengo un perrito al que literalmente le salvamos la vida luego de lo dejaran tirado en la puerta de la casa).

Ahora bien, en este momento, ¿cuál es el mundo paralelo de Catalina y de Santiago?

Santiago: Mi mundo paralelo de ahorita es Bogotá, estoy en casa y tengo un estudio de grabación que logré construir semanas antes de que todo se fuera al carajo. Yo nunca antes había vivido solo, siempre lo hice con compañeros, pero decidí mudarme solo para tener mi espacio para hacer música. Por fortuna la he pasado bien y he tenido un tiempo de quietud y de calma que era necesario porque hemos estado de viaje durante mucho tiempo, creo que ya casi siete años seguidos, así que está chévere detenerse para mirarse a uno mismo y cultivar por dentro y por fuera.

Catalina: Yo estoy en una reserva de bosque que tiene mi familia desde hace varios años y que se encuentra en el municipio de Córdoba en el Quindio. Aquí estoy rodeada de bosque, en una cabaña pequeña de guadua y con la ropa que me prestaron mis amigas porque de Bogotá no me traje nada. Estoy aprendiendo a armonizarme con los ciclos de la naturaleza, porque antes era de las que se acostaba muy tarde, y ahora me duermo antes de las once de la noche y me levanto a las cuatro de la mañana a escuchar el canto de las aves.

