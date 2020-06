Laura Acuña presentó a su hermana y muchos dicen que se parece a su hija Helena

View this post on Instagram

Ella es …. no sé ni cómo describirla… Para resumir un poco , cuando quedé embarazada de mi hija le pedí a Dios que fuera igual . Y me escuchó. TE AMO INFINITAMENTE MI GORDITA . Eres la mejor herencia que me han podido dejar mis papás . Eres el mejor regalo de Dios . FELIZ CUMPLEAÑOS !!! TE AMOOOO @liza_77acuna . . GRACIAS @prismagems POR EL REGALO PERFECTO. ELLA ES UNA JOYA.