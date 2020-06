Luego de su más reciente colaboración con Carlos Vives, Elkin Robinson presenta tres sencillos de su próximo disco, Milkyway.

El músico, cantautor y productor de Providencia anunció su próximo trabajo discográfico, que verá la luz en 2021.

Mientras tanto, anuncia tres sencillos que harán parte del disco, y que se podrán escuchar este año: Sun outside my window, Feelings y Heaven on the mountain.

Elkin Robinson presenta tres sencillos de su próximo disco, Milkyway

"Milkyway, famosamente conocida como nuestra galaxia, históricamente, es la ruta de estrellas que utilizaban tanto griegos como romanos y africanos para guiarse en sus largos viajes. Pero en el disco representa realmente una ruta de éxodo de la isla de Providencia", indica el músico a través de un comunicado.

En el disco, Robinson promete más folk acústico, rock-soul y sonido electrónico.

El álbum fue producido en su mayoría en la isla de Providencia junto al productor e ingeniero de sonido y mezcla Francisco “Kiko” Castro, ganador de 10 Grammy latinos.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar