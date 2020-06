(Video) Live de Yina Calderón terminó a golpes con sus hermanas y prima

¿El "alcohol cumple con su misión"? Eso se notó en las redes de la famosa, pues un nuevo live de Yina Calderón terminó a golpes con sus hermanas y prima.

La ex Protagonista de Novela vuelve a generar controversia por un agarrón.

Todo se dio este sábado en la noche cuando hizo un live.

Un en vivo que tenía como invitado a un influenciador que jamás llegó.

“Tenía el en vivo ahorita a las nueve de la noche. El primer invitado era el ‘doctor Tony’. Me confirmó toda la semana que sí y ahorita me dijo que no, que porque lo llamó David Bisbal y David Bisbal es más importante”.

El hecho la dejó bastante molesta, a tal punto que comenzó a llorar, y para rematar, terminó peleándose con sus hermanas y su prima.

Yina hasta se manoteó en varias ocasiones con su prima Edna.

Fiesta de Yina Calderón terminó con peleas y golpes… Hasta lloró por un desplante parte 2 pic.twitter.com/aaeH9oxEhX — Pille pues (@PuesPille) June 7, 2020

Pero eso no fue todo. Su prima terminó encerrada en el baño con un stripper que habían invitado.

Una de las hermanas de Yina comenzó a golpear la puerta para que les abriera, pero ella no quería.

Y Yina en lugar de apoyarla, le decía que dejarla de hacerlo pues "era su empresa".

El hecho hizo que las hermanas se manotearan, y el final de la pelea y de la fiesta no se pudo ver, pues Yina acabó el live.

Fiesta de Yina Calderón terminó con peleas y golpes… Hasta lloró por un desplante parte 3 pic.twitter.com/hBOsiGbl1z — Pille pues (@PuesPille) June 7, 2020

