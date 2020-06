Muy triste: consternación por la muerte del reconocido chef peruano Ciro Watanabe

View this post on Instagram

Y TE FUISTE, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise (y te quiero, cabrón) y que no me guardé nada. Ni los tirones de oreja que te mandaba por interno. No hay dos Ciro Watanabe acá ni allá arriba. No hay ni lo habrá. Tu risa pegajosa, tu generosidad y tu talento infinito (cuanta sazón en esos dedos) son una mezcla única. Tantos viajes, tantas fiestas, tantas comidas juntos, gordo querido. No sabes cuánto te voy a extrañar. Todo lo que hicimos y todo lo pendiente valieron y valen la pena. Hoy voy a brindar por ti. Con mucha pena, pero será un brindis de amor, complicidad y camaradería. Un beso al cielo, gordo lindo. Un beso nikkei, Kung Fu Panda. Te quiero. 🖤