El golpe bajo que Carolina Cruz les dio a sus seguidores tras la polémica del portacuchillos hecho con libros

Varias fueron las decisiones que tomó las presentadora luego de lo sucedido. Sin embargo, una de ellas fue tomada como el golpe bajo que Carolina Cruz les dio a sus seguidores .

Y es que tras la polémica desatada por la actividad que realizó en Día a Día, decidió cerrar su cuenta de Twitter.

Y todavía se desconoce si será de manera definitiva.

Eso sumado a un cambio que hizo en su cuenta de Instagram.

Y es que decidió ocultar los comentarios y solo permitir aquellos de sus personas cercanas.

El hecho no hizo felices a varios de sus seguidores, quienes le pidieron que no se aleje de las redes, pues "extrañarán" sus comentarios.

Cabe recordar que luego de convertirse en tendencia en redes, Carolina pidió perdón por lo sucedido.

Lo hizo a través de un video que se encuentra en su Instagram:

"Obviamente no lo hice con ninguna mala intención, no me pasaría jamás una cosa de esas por la cabeza, y bueno, todo el equipo de trabajo revisó la idea, le pareció que no estaba mal, porque vuelvo y digo, uno no ve las cosas desde un mal punto de vista, uno no ve las cosas con maldad".

Y agregó: "Yo no le puse malicia, no pensé en hacerle daño a la literatura, hacerle daño a las letras y hacerle daño a un libro con esto".

