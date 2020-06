El momento doloroso que vivió Lina Tejeiro en cuarentena y que no tuvo que ver con Andy Rivera

La actriz no la ha pasado bien y no todo tiene que ver con Andy Rivera. Por ejemplo, se conoció un momento doloroso que vivió Lina Tejeiro en cuarentena, que no se relacionó con el amor.

Lina fue entrevistada por Andrés Wilches en AutoStar TV, y allí confesó que la cuarentena le estaba pasando cuenta de cobro.

Y es que, aunque se estaba mostrando fuerte y feliz ante sus seguidores y familiares, la verdad era otra.

"Yo soy de ese tipo de persona que no le gusta que la vean ni triste, ni llorando, y por no preocupar a mi familia y por hacerme un lavado cerebro yo me decía que estaba bien. Pero en el fondo sí tenía miedo de estar sola, la soledad te empieza a decir secretos en el oído".

Lina se lo negó tanto, que finalmente todo estalló en su cabeza y tuvo varios días llenos de tristeza y un poco de depresión.

"Estuve muy triste varios días, extrañando mi rutina, mis amigos, los viajes".

Sin embargo, la actriz se recuperó y se le ve tan sonriente como siempre.

