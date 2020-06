José Madero, un artista que se dio a conocer con Panda y que ahora deslumbra como solista

Sus letras parecen sacadas de un libro de tragedia romántica. Su voz, para algunos de sus seguidores inconfundible, es recordada por todos aquellos fanáticos que escucharon Panda, la reconocida banda mexicana que fue ícono en Latinoamérica.

José Madero, un artista que se define tímido y asocial, cumple más de cuatro años de carrera musical como solista, una aventura a la que decidió abrirle los brazos y que, hasta el día de hoy, ha resultado fructífera con sus cuatro discos: Carmesí, Noche, Alba y Psalmos.

‘Pepe’, como también lo llaman, es de frases cortas, pero de ideas globales. Su música resulta una inmersión de sus pensamientos y de alguna forma, que ni él mismo puede explicar, logra expresarla para que sus seguidores reciban sus canciones con múltiples interpretaciones.

“Todo está conectado, todo tiene un porqué, sobre todo en mi último álbum Psalmos. El orden de las canciones tiene un significado, los videos y el arte también. Me di cuenta que para conectar con la gente debes dar pedazos de ti”, afirmó el artista mexicano a Publimetro Colombia.

A pesar de haber planeado una gira en México, Estados Unidos y Sur América, tuvo que detener sus planes debido a la coyuntura de la pandemia COVID-19. Sus shows en vivo quedaron en pausa, pero espera en las próximas semanas retomar los conciertos que tiene en suelo mexicano y luego en otros países.

“Nos pegó duro como a todos. Tuvimos que posponer unos 20 conciertos. Apenas llevábamos una fecha de este año cuando comenzaron a cancelarse todos los eventos masivos. Tienen fecha nueva pero no hay aún bandera verde. Tenemos esperanza, aunque vaya haber recesión económica”, puntualizó Madero sobre cómo ha afrontado esta situación tan compleja a nivel mundial.

Incluso, el músico durante el encierro decidió escribir y publicar una canción llamada ‘Riesgo de Contagio’, que según sus palabras resultó ser un “twist esquizofrénico a toda esta situación”.

“No tengo un tipo de diferenciación de composición entre cuando estaba en Panda o en mi carrera como solista, simplemente soy yo. Hay cambios en los arreglos, para la banda era algo más pesado, ahora es más melódico. Soy rebuscado con las palabras para transmitir un mensaje completo. No me gusta repetir líricas en los coros porque siento que no me alcanza en tres minutos y medio”, expresó ‘Pepe’ en cuanto a su forma de construir y expresar letras.

¿Por qué Psalmos puede ser el mejor disco de su carrera, o al menos el más personal de José Madero?

El músico decidió escribir este disco en Maine, Estados Unidos (tierra del escritor Stephen King, uno de sus referentes de toda la vida), porque necesitaba un momento para él, para escribir y por qué no, para batallar contra sus propios fantasmas. Esa retrospección personal y artística dio como resultado Psalmos; un trabajo que habla de desamor pero que termina con “Nada es imposible” (de su canción Imposible).

“Creo que fue el disco que mató dudas. Muchos pensaban que hacía esto de ser solista mientras tanto, o que era un tipo de capricho. Pero es el primer trabajo que habla totalmente de mí. Siento que la gente conectó de una manera que no había pasado antes. Mantuve una misma línea y me di cuenta que gustó demasiado. Incluso me asusté porque pensé que ahora la voy a tener más difícil, pero es un reto”, apuntó el artista.

Mientras dura esta coyuntura, José se dedica a trabajar en un próximo disco que podría salir en 2021 y a complacer a sus fans con Instagram Lives. Luego espera regresar a los escenarios para continuar con la gira que empezó a finales de 2019 en México y luego visitar otros países entre los que no se descarta Colombia.