(Video) Carolina Cruz se disculpó por su portacuchillos, pero volvió a generar indignación

A través de una publicación Carolina Cruz se disculpó por su portacuchillos de Día a Día, pero muchos no quedaron convencidos con sus palabras.

Tras la lluvia de críticas y borrar un mensaje en el que expresaba su molestia en redes por la situación, Carolina volvió a hablar de la situación.

Y en un video pidió disculpas por el portacuchillos hecho con libros que hizo en Día a Día.

"Obviamente no lo hice con ninguna mala intención, no me pasaría jamás una cosa de esas por la cabeza, y bueno, todo el equipo de trabajo revisó la idea, le pareció que no estaba mal, porque vuelvo y digo, uno no ve las cosas desde un mal punto de vista, uno no ve las cosas con maldad".

Muchos aplaudieron su fortaleza para pedir disculpas en público.

Pero para otros, estas fueron unas disculpas a medias por diferentes razones.

Y es que para varios de sus seguidores, "culpó a su equipo de trabajo".

Y para otros, en varias ocasiones sonó "sarcástica", como por ejemplo, en esta parte casi al final del video:

"Yo no le puse malicia, no pensé en hacerle daño a la literatura, hacerle daño a las letras y hacerle daño a un libro con esto".

Carolina Cruz se disculpó por su portacuchillos

Lo cierto es que Carolina reconoció su error y aseguró que quiere dejar el tema hasta este punto.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: