¡Orgullo! Fotógrafo colombiano gana importante premio de fotografía de cine en Alemania

Película colombiana #TantasAlmas recibe Premio Alemán de Fotografía por trabajo de @juansarmientogdp . . Sobre su trabajo en #TantasAlmas, Juan destaca su relación con el director Nicolás Rincón Gille: "En sus anteriores producciones Nicolás siempre había hecho la fotografía por lo que estaba reacio a delegar este trabajo, sin embargo, descubrió que teníamos una sensibilidad similar, por lo que fue fácil entablar una de las relaciones profesionales más bellas que he tenido con un director", asegura el premiado fotógrafo.