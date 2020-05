La influencer respondió a las acusaciones hechas por el youtuber. Andrea Valdiri responde a Nicolás Arrieta por acusaciones de estafa.

La influencer barranquillera, Andrea Valdiri, se encuentra una vez más en el ojo del huracán. Esta vez la polémica es porque es acusada de estafa.

Así lo dio a conocer el también polémico youtuber y reconocido por exponer las mentrias de los influencers, Nicolas Arrieta.

Luego de que varias seguidoras y ganadoras de un concurso realizado por Valdiri, acudieran a Arrieta para exponer la estafa a la que fueron víctimas, el influencer expuso pruebas que demostrarían que los concursos son falsos.

En un reciente video Nicolás expresó que. "Ya no sé qué hacer para decirle a la gente que no participe en esa mier#@ porque no le van a entregar nada, bueno algunos entregaran algo, algunos, pero el resto son piratas. Por favor no participen".

Seguido a esto mostró a la cámara un pantallazo de una joven que argumentaba nunca haber recibido el regalo que había recibido en un concurso.

"Nos juntamos varias personas que ganamos en los sorteos de Andrea Valdiri y que nunca nos llegó nada… tenemos pruebas de que nos pidieron datos y ya después más nunca, nos bloquearon del número del que nos llamaron en el en vivo y no nos contestan", era parte de lo que decía el mensaje de la denuncia.

En un principio Andrea salió a defenderse diciendo que querían fama a espaldas de ella. Pero las pruebas de la supuesta estafa continuaban.

Ahora Valdiri salió a responder a las acusaciones hechas por Arrieta. La respuesta la dio por medio de las historias de su Instagram, donde además de dedicarle un baile y tratarlo de payaso, le mandó unas palabras.

"Nico, papasito, divino, hermoso, tatuado. Deja la amargura y de estar hablar mal de todo el mundo. Disfruta de la vida, Llamame", fueron parte de las palabras de la bailarina.

