"Respete": Goyo, de ChocQuibTown, le dio una lección a Diana Mina sobre afrocolombianidad

La expresentadora de noticias en el Canal RCN hizo un comentario que molestó a la cantante. Goyo, de ChocQuibTown, le dio una lección a Diana Mina sobre afrocolombianidad.

En días pasados se celebró una de las fechas importantes en Colombia como lo es el Día de la Afrocolombianidad.

Por este motivo, a la expresentadora de Noticias RCN, Diana Mina, le pareció buena idea compartir el siguiente mensaje a través de Twitter:

"No se victimice, lleve con orgullo su piel, esfuerzo e INTELECTO; gran diferencial. Estudien y dejen de renegar que todo el mundo es racista y está en su contra, eso NO es cierto. Siga firme, el cerebro, su cerebro, no tiene color pero sí espacio para aprender #Afrocolombianidad".

Este mensaje no le gustó 'ni cinco' a Goyo, vocalista de ChocQuibTown, quien puso en su lugar a la presentadora.

De paso, le hizo caer en cuenta que muchas mujeres afro no tienen oportunidades, y no es una cuestión de victimizarse.

"Muchas de mis compañeras de clase con INTELECTO y por mucho ESFUERZO no tuvieron oportunidad de ir a la universidad porque ni siquiera hay una en Condoto. Tampoco podían llegar a la escuela cuando se inundaba el río. ¿Ellas también se victimizan? Por favor, Respete y Lea", dijo en un trino a modo de respuesta.

Pero ahí no terminó todo. De hecho, después siguió escribiéndole:

"No repita lo que escucha, somos víctimas de las leyes, víctimas de la historia. Racismo estructural. Hay mucho por dónde entender. Póngase en los zapatos de los líderes que mueren por defender su tierra. Todo es lo mismo. @DianaMinaToc".

"A hora no es tiempo de discutir y pelear. Hay que entender el contexto. En ese error se incurre cuando tenemos vacíos respecto al tema. Se supone que todos lo entendemos y lo ponemos en práctica. Se supone que somos hermanos. #afrocolombianidad", comentó Goyo en otros dos trinos.

El mensaje de Goyo fue aplaudido por muchas personas en la red social.

Varias personas le hallaron la razón a la cantante, y le agradecieron por visibilizar la verdadera situación de muchas mujeres afro en el país.

