(Video) Le dan palo a actriz de Caracol por "gritarle" a sus maquilladoras

Coronavirus y tu Pu… madre!!! No podrás con esto. No nos quitarás lo bailado, lo vivido y lo gozado! Gracias a @wendy_basabe por capturar momentos como este, tan vivos y tan llenos de lo que construimos como equipo de #LRDF2 . Hoy veo esto y tal vez entiendo mejor porque hay días no tan buenos, y es que extraño mucho momentos como este. A mis chicas y chicos de Maquillaje, vestuario, ambientación, utileria, sonido, cámaras, producción, luces, direccion, servicios generales, transporte, vigilancia y colegas actores: LOS EXTRAÑO ❤️❤️❤️❤️ #lapropiapiquiña