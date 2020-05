La respuesta de Vanessa de la Torre a rara exigencia que le hizo televidente

Un seguidor hizo un particular comentario y esta fue la respuesta de Vanessa de la Torre a rara exigencia.

Vanessa subió un par de fotos a sus redes sociales mostrando un cambio que había hecho para Noticias Caracol.

Al parecer, se trató de un cambio que le habían pedido sus televidentes.

"Esta semana me volví a soltar el pelo, lo que no he podido quitarme es la cara de angustia. Me lo corté un poco, yo misma. Gracias siempre por acompañarme tanto".

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos halagando su belleza.

Sin embargo, un comentario en especial, llamó la atención.

Y es que un seguidor le pidió que cambiara los zapatos que se ponía, aunque estos casi no se notan en las emisiones del noticiero.

"Muy profesional siempre… pero por favor, cambia de zapatos".

El comentario también le hizo gracias a Vanessa, quien no dudó en responder lo siguiente:

"Jajajaja no, los tengo en el carro y son los de esta temporada".

Respuesta de Vanessa de la Torre a rara exigencia

Captura de pantalla Instagram

