Los detalles desconocidos de la relación de Marbelle con su mamá

Marbelle habló de la relación que tenía con su mamá🥺. . La cantante aseguró que no le reprocha nada y le agradece por todo lo que hizo por ella 😢. . Además, les confesó a sus seguidores que ella jamás se imaginó que de niña estaba trabajando, simplemente sentía que estaba cantando para convertirse en una estrella 🤩. . Por último, le agradeció a la actriz Marcela Benjumea por hacerle sentir nuevamente a su mamá 👩‍👧. . . . #rechismesmarbelle #marbella #marbelle #amorsincero #marcelabenjumea #estrellitaromantica #bogota #rechismes