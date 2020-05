"Convivir 24/7 no es tarea fácil, así haya mucho amor": Susana Zabaleta

¿Cuál es el objetivo principal de hacer estas entrevistas, de conocer estas historias?

Ninguna pareja la tiene fácil, así que quisimos demostrar que las parejas famosas tienen los mismos problemas que cualquier otra relación en el mundo, y más ahora, cuando han tenido que enfrentarse a convivir 24/7. Eso sumado a que tienen que limpiar la casa, hacer de comer, y en muchos casos, vivir con sus hijos.

Y bueno, además de hablar amor, también se convierte en una reflexión respecto a que sí podemos estar juntos, pero cada uno debe tener su espacio, y a veces, es necesario estar separados, aunque se esté en la misma casa. Eso sumado a la idea de que sin respeto no hay nada, porque claro, estamos juntos, pero eso no te da el derecho de ofenderme, no te da el derecho de revisar mis cosas y no te da el derecho de quitarme mi espacio. Creo que con el respeto lo podemos lograr todo y justamente, estas parejas no están demostrando eso.

¿Cuál ha sido la reacción del público al ver estos relatos de vida?

Quiero contarles que no es simplemente que las parejas y yo nos conectamos en el momento y comenzamos a hablar. No. Por el contrario, teniendo en cuenta nuestro público, cinco minutos antes de empezar leemos las preguntas de los espectadores y las guardamos para poder hacerlas a los entrevistados.

Y la verdad es que, con este ejercicio nos hemos dado cuenta que el público está muy interesando en conocer acerca de sus vidas, pero sobre todo, saber qué clase de estrategias están aplicando para poder estar juntos y tranquilos durante esta época. Eso sumado a que se convierte en un momento de catarsis, pues también terminan desahogándose y contando la situación por la que están atravesando en sus casas.

8:30 de la noche. A esta hora, el martes 26 de mayo, podrá ver al actor Michel Brown y a Margarita Muñoz, y el 2 de junio, a Sofía Zamolo y a su esposo. Puede conectarse en la cuenta de Instagram @milifetime

Algunas parejas ya han pasado por estos en vivos… ¿Qué anécdotas graciosas y tormentosas le han contado?

Iratxe Beorlegui y Faisy fueron la primera pareja y estaban a punto de casarse, la verdad es que se iban a casar este mes, y claro, su pesadilla más grande fue tener que cancelar todo, sobre el tiempo. Entonces con ellos, además de los temas básicos, también hablamos de cómo es lidiar con la ansiedad de un novio y una novia que no van a llegar al altar, pero que siguen viviendo juntos.

La semana pasada estuvimos con Juan Pablo Llano y Catalina Gómez, y con ellos estuvimos hablando de pasar el tiempo juntos, pero también, del tiempo adicional que deben tener para estar con sus hijos y ayudarlos en diferentes temas.

Y bueno, con ambas parejas tuvimos en común un punto: cuáles eran sus preocupaciones de un futuro. Y es que, con esta situación actual, a todos, hasta a los más famosos, les hace ruido en la cabeza no saber con exactitud qué va a pasar en un mes, en dos o tres. Y es que algo que ha cambiado con la llegada del coronavirus ha sido la forma en como hablamos del futuro y lo que esperamos que vaya a pasar, y ver que esto no solamente nos pasa a nosotros, sino a todos, en todo el mundo, se convierte en un buen ejercicio para meditar, y hasta para estar más tranquilos.

¿Cómo está viviendo Susana Zabaleta esta cuarentena?

En las redes vemos las vidas perfectas, las relaciones perfectas, pero la realidad es una completamente diferente, y es que en todas las casas hay conflictos. Yo tengo a una adolescente en casa, entonces ya te imaginarás lo que debe sentir viéndose obligada a estar encerrada todo el día en un cuarto, y ya sabrás quien recibe toda su molestia. Y bueno, no lo escondo, esa es mi verdad y creo que está bien contarla.

