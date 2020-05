"En 'Run' sus protagonistas tienen que conocerse de nuevo, a pesar de ser viejos conocidos": Domhnall Gleeson

Un reencuentro que nadie esperaba, así empieza esta producción…

En la vida siempre hablamos de tener química con una determinada persona, y bueno, justamente eso es lo que pasa en Run, pues a pesar de llevar años alejados, los dos protagonistas siguen conectados mental y espiritualmente, y eso hace que decidan volverse a encontrar. Y sin duda, hay química, porque se siente electricidad cuando se vuelven a ver. Ahora bien, con su reencuentro muchas cosas sucederán, porque, prácticamente, tendrán que conocerse de nuevo a pesar de ser viejos conocidos.

¿Cree usted que esa es una de las características más fuertes del show?

Claro que sí. Mucho de la trama y de su importancia tiene que ver con la electricidad que se puede sentir por una persona, a pesar de los años, y de años de no haberse encontrado, ni hablado mucho con ese alguien. Su conexión con el público también tiene que ver con el amor, pero no con aquel que es color de rosa, sino esa clase de amor que no sabemos si podrá ser. Y es que hay muchas personas que se aman, pero no están destinadas a estar juntas.

Esta serie tiene varios toques de drama, pero sin duda, muchos aspectos la hacen una buena comedia. ¿Cuál fue el reto de enfrentarse a un personaje que sufre, pero al mismo tiempo, siempre tiene un gran humor?

Sin duda, hacer comedia, desde mi punto de vista, es uno de los géneros más difíciles para un actor, porque tienes que ser natural al hacer reír. Y es que la comedia, cuando es buena, nunca suena forzada, así que sin dudarlo, ese fue uno de los aspectos a los que más me dediqué. Y bueno, creo que el trabajo del actor es lograr mantener interesado al público, sin importar si es acción, drama y comedia, y considero que eso se consigue profundizando mucho en el personaje, poniéndose de verdad, en sus zapatos.

“Los protagonistas de Run son la muestra perfecta de que se puede extrañar a alguien por años y en silencio”, Domhnall Gleeson.

¿Cómo describiría la personalidad de Billy, teniendo en cuenta que a lo largo del show hemos visto sus radicales cambios de humor?

No siento tanto que tenga cambios de humor extremos, en realidad considero que es un hombre muy sensible, y justamente esto hace que muchos aspectos toquen sus fibras, más que a los demás. Ahora bien, aunque no lo parezca, el reencuentro con su ex lo tiene bastante aterrado y eso lo pone aún más emocional, por eso lo vemos estallar en ocasiones, y otras, simplemente está silencioso o muy feliz. Pero en fin, la conclusión de todo esto es que Billy es demasiado sensible, creo que hasta más de lo que quiere mostrarle al mundo.

¿Sería capaz de dejarlo todo, como lo hizo Billy?

Todos hemos tenido momentos de crisis, y sin duda, en esos instantes hemos pensado en escapar. Sin embargo, quienes han visto la serie ya se habrán dado cuenta que no es nada fácil, y que eso hay que dejárselo a las películas románticas.

Ahora bien, la verdad es que, como todos, he tenido grandiosas personas en mi vida con quienes he pasado buenos momentos y que siempre quedarán en mi corazón. No obstante, a pesar del cariño, no les escribiría un día pidiéndoles que dejen todo. Más bien, siempre he pensado en escaparme, solo algunos días, con la gente que realmente ha estado conmigo, es decir, mi familia y mis grandes amigos.

¿Qué le puede decir a una persona que en este momento, en cualquier parte del mundo, está pensando en correr y abandonar todo?

Creo que ese es uno de los puntos más importantes que toca la serie: la reflexión sobre si queremos escapar, qué va a pasar y a quién le vamos a hacer daño. Y es que, se trata de una decisión bastante trascendental que no solo nos afecta a nosotros, sino también a los demás, y que no se debe tomar de la noche a la mañana y en un instante de soledad, drogas o alcohol. Y claro, en un comienzo puede ser emocionante, romántico y llenar de adrenalina, pero finalmente, ¿a dónde queremos ir? ¿Realmente esto nos llevará a un lugar mejor? Considero que antes de tomar una decisión de este estilo, X o Y persona debería hacerse esta clase de cuestionamientos.

7 capítulos tiene la primera temporada de esta serie, que también es protagonizada por Merritt Wever.

