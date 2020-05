¡Sin tocayo! este es el nombre real de Lokillo que pocos conocían

View this post on Instagram

¿Tienes un nombre fuera de lo común? En @diaadiacaracoltv estanos buscando el #SinTocayoDeColombia. Y para escogerlo tenemos una voz autorizada, Yeddinson Ned más conocido como @lokilloflorez. Si quieres participar, solo debes enviarnos una foto de tu rostro y una de tu cédula a nuestro whatsapp 3183588881.